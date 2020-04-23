В Брянской области оценили ситуацию с коронавирусом
Губернатор Брянской области оценил ситуацию с коронавирусом в региона. Об этом он говорил на встрече с журналистами 23 апреля.
По словам Александра Богомаза, все идет по намеченному сценарию. Главная задача сегодня – не допустить резкого роста числа заболевших. Для этого граждане должны максимально ограничить контакты.
Напомним, всего в Брянской области коронавирусом заражены 459 человек. 82 человека выздоровели, их выписали из больниц. 2 пациента погибли. Еще 375 брянцев находятся под присмотром медиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU