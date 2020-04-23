2020-04-23T14:18:20+03:00
Политика

Борис Пайкин провел прямую линию с жителями Брянщины

Прямой эфир депутата Госдумы в соцсетях посмотрели несколько тысяч человек
Мария Иванова
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Как отметил в завершение прямого эфира Борис Пайкин, такой виртуальный «личный прием» он намерен сделать еженедельным.Как отметил в завершение прямого эфира Борис Пайкин, такой виртуальный «личный прием» он намерен сделать еженедельным.
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Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин 22 апреля провел в социальной сети ВКонтакте прямой эфир. В ходе виртуального личного приема с насущными вопросами и просьбами о помощи к парламентарию обратились десятки пользователей, а общее число просмотров трансляции достигло двух тысяч. Это весомый показатель доверия народа к единственному на сегодняшний день региональному политику, с момента начала пандемии напрямую и без купюр пообщавшемуся со своими избирателями.

В ходе прямого эфира десятки жителей не только Брянщины, но и других регионов России, смогли без предварительной записи пообщаться с депутатом о наболевших проблемах и прояснить интересующие их моменты.

Представители предпринимательского сообщества задали ряд вопросов, связанных с назначением Бориса Пайкина заместителем председателя межфракционной думской комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Борис Романович подтвердил, что предложения Торгово-промышленной палаты комиссия получила и непременно рассмотрит в ходе работы. И он лично уже направил депутатский запрос на имя Александра Богомаза о мерах поддержки МСП, которые намерено предпринять правительство Брянской области.

Из Навли сообщили, будто бы здесь с ИП начали брать деньги за принадлежащие им роллеты, которые сейчас простаивают на рынке. Информация будет проверена. А вот фермерам, желающим закупать молодняк домашнего скота и птицы в соседних регионах, все же придется отложить поездки до конца самоизоляционных мер.

Ряд вопросов касался поддержки малообеспеченных и многодетных семей: людям нужны продукты, детям - техника для дистанционного обучения. Брянское региональное отделение ЛДПР уже несколько недель реализует волонтерскую акцию помощи таким слоям населения, и все обращения такого рода также будут рассмотрены штабом. Но нельзя снимать ответственность за обеспечение возможности для дистанционного обучения с областного департамента образования.

Также многих интересовали перспективы выдачи пайков воспитанникам детских садов, по примеру школ. Борис Романович сообщил, что считает такие ожидания родителей вполне обоснованными. Им уже подготовлен и будет направлен депутатский запрос в региональное правительство, в компетенции которого лежит поддержка дошкольных учреждений.

Благотворительный фонд Бориса Пайкина установил по всей Брянщине свыше 50 спортивных и детских площадок. В ходе прямого эфира поступил вопрос: будет ли продолжена эта практика? Борис Романович пообещал, что все намеченные работы будут закончены, а после снятия режима самоизоляции начнется прием заявок на новые площадки. Но напомнил, что для их рассмотрения необходимо не менее пятисот подписей реальных жителей под обращением – чтобы можно было оценить насущную необходимость ставить сооружения в тех или иных дворах.

Родители старшеклассников уточняли моменты с переносом ВПР и ЕГЭ, вопросы приема документов в вузы, сдачи Итоговой государственной аттестации и поступления в магистратуру. Были вопросы, касающиеся изменения сроков весеннего призыва в армию.

Ни один из заданных вопросов не был оставлен без ответа – незамедлительного либо подразумевающего более подробное знакомство с ситуацией. Все пересланные на почту депутата обращения будут тщательно изучены, заявители получат ответы.

Как отметил в завершение прямого эфира Борис Пайкин, такой виртуальный «личный прием» он намерен сделать еженедельным. Своевременно узнать об очередной встрече можно будет на личной странице парламентария в соцсети ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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