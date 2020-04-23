В Брянской области не будут вводить цифровые пропуска
По словам губернатора, в нашем регионе слишком мало камер
В Брянской области действую пропуска в бумажном виде.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области не собираются вводить цифровые пропуска. Об этом глава региона Александр Богомаз рассказал на брифинге.
По словам губернатора, на улицах недостаточно видеокамер. Потому такая мера у нас в регионе не применима.
В Брянской области действую пропуска в бумажном виде. Их выдали сотрудникам предприятий, которым разрешили работу в период самоизоляции.
Как получить пропуск, читайте здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU