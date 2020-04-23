Второй умерший от коронавируса в Брянске: пациент страдал хроническими заболеваниями

23 Апр 2020 2020-04-23T13:39:47+03:00

По словам представителей оперштаба, пенсионер страдал хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. Фото: Артем ЛЕНЦ

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В Брянской области стали известны подробности о втором умершем от коронавируса. Жертвой опасной болезни стал 72-летний брянец.

- Пациент поступил в госпиталь для лечения коронавирусных пациентов в тяжелом состоянии, -сообщают в оперштабе. - Из-за нарастания сердечно-легочной недостаточности пациента перевели на искусственную вентиляцию легких. Он получал необходимую противовирусную терапию.

По словам представителей оперштаба, пенсионер страдал хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. К сожалению, спасти пожилого мужчину медикам не удалось.

Напомним, всего в Брянской области коронавирусом заражены 459 человек. 82 человека выздоровели, их выписали из больниц. 2 пациента погибли. Еще 375 брянцев находятся под присмотром медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU