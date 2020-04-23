На брянца завели уголовное дело за подделку спецпропуска
Житель Дятьковского района подделал спецпропуск. Брянца задержали и завели на него уголовное дело.
Мужчину остановили во время одного из рейдов сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области в Советском районе. Брянец предъявил специальный пропуск, оформленный на индивидуального предпринимателя.
Но документ вызвал у сотрудников полиции сомнение. Бумагу изъяли и отправили на проверку специалистам. Экспертиза показала, что документ поддельный.
- Как признался задержанный, образец пропуска он скачал в интернете и с помощью графических редакторов добавил в него свои данные, - пояснили ситуацию в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - На гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».
Теперь жителю Дятьковского района грозит до двух лет колонии.
Брянец забыл проверить фамилию главы Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU