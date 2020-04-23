За сутки в Брянской области выявили 60 новых случаев коронавируса
Половина из них зарегистрирована в областном центре
Изменить размер текста:
В Брянской области за день коронавирус выявили у 60 жителей человек. К 23 апреля общее число заболевших составило 459, сообщили в оперштабе.
Больше всего заразившихся в Брянске – 250 человек. За день здесь выявили еще 30 заболевших. На втором месте по числу пациентов с COVID-19 находится Сельцо. Здесь уже 79 случаев.
Впервые двое заболевших выявили в Клетнянском районе.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU