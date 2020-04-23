За сутки в Брянской области выявили 60 новых случаев коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T11:55:15+03:00

Половина из них зарегистрирована в областном центре

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В Брянской области за день коронавирус выявили у 60 жителей человек. К 23 апреля общее число заболевших составило 459, сообщили в оперштабе.

Больше всего заразившихся в Брянске – 250 человек. За день здесь выявили еще 30 заболевших. На втором месте по числу пациентов с COVID-19 находится Сельцо. Здесь уже 79 случаев.

Впервые двое заболевших выявили в Клетнянском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU