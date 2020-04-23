В Брянской области умер второй пациент с коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T11:53:25+03:00

У болеющего был лабораторно подтвержден COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянске в четверг, 23 апреля, сообщили о смерти второго пациента с коронавирусом. Об этом рассказали в оперативном штабе.

У болеющего был лабораторно подтвержден COVID-19. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь.

Напомним, первым умершим с коронавирусом был 89-летний пенсионер. У него были тяжелые хронические заболевания, которые осложнили течение болезни.

По словам директора департамента здравоохранения Андрея Бардукова, в регионе были случаи гибели пациентов, у которых подозревали коронавирус. Но тогда причиной смерти по заключению экспертов были онкологические заболевания и инсульты.

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ИСТОЧНИК KP.RU