Число больных коронавирусом в Брянской области достигло 459

23 Апр 2020 2020-04-23T11:02:43+03:00

К сожалению, стало известно о второй смерти из-за коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Брянской области на утро четверга, 23 апреля, зарегистрировали уже 459 случаев коронавируса. За сутки выявили еще 60 заболевших.

Больше всего заразившихся в Брянске и Сельцо. В областном центре за день выявили сразу 30 новых случаев. Во втором городе -9. К слову, в Сельцо 23 апреля закрыли для въезда.

Диагноз COVID-19 впервые поставили двум жителям Клетнянского района.

К 23 апреля выздоровели 82 человека. Из больницы вчера выписали еще 14 человек. К сожалению, стало известно о второй смерти из-за коронавируса. Эту информацию подтвердили в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU