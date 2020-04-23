2020-04-23T10:07:44+03:00
Общество

В Брянской области ограничат движение на подъездах к Сельцо

Такое распоряжение дали сотрудникам полиции и регионального управления дорог
Мария Дедкова
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К слову, въезд в Сельцо теперь будет осуществляться только через контрольные посты и при предъявлении паспорта.К слову, въезд в Сельцо теперь будет осуществляться только через контрольные посты и при предъявлении паспорта.Фото: Иван МАКЕЕВ
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С 23 апреля в Сельцо вводят особый режим. Город закрывают из-за вспышки коронавируса.

В Брянской области решили ограничить движение на подъездах к нему. Такое распоряжение губернатор Александр Богомаз дал сотрудникам регионального управления автомобильных дорог.

С 12.00 23 апреля проехать нельзя будет по дорогам ведущим город Сельцо, к деревне Сельцо и по дороге Красный Бор – станция Чернетово.Исключение сделают только для машин дорожной техники.

Здесь установят специальные дорожные знаки.

К слову, въезд в Сельцо теперь будет осуществляться только через контрольные посты и при предъявлении паспорта. Нарушителей будут штрафовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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