В Сельцо запретили въезд из-за вспышки коронавируса
С 12.00 23 апреля в Сельцо ограничивают въезд. В городе решили принять дополнительные меры безопасности из-за вспышки коронавируса. Постановление об этом подписал глава региона Александр Богомаз 23 апреля.
На дорогах Брянск – Сельцо, Сельцо – Новониколаевка, Сельцо – ст. Чернетово выставят посты, где круглосуточно будет дежурить полиция. В город будут пускать только местных жителей.
При этом у всех въезжающих будут измерять температуру. О повышенной температуре или других признаках заболевания, правоохранители сообщат в ближайшее медучреждение.
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ИСТОЧНИК KP.RU