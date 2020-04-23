2020-04-23T12:23:03+03:00
Общество

В Сельцо запретили въезд из-за вспышки коронавируса

В городе принимают дополнительные меры безопасности
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 12.00 23 апреля в Сельцо ограничивают въезд. В городе решили принять дополнительные меры безопасности из-за вспышки коронавируса. Постановление об этом подписал глава региона Александр Богомаз 23 апреля.

На дорогах Брянск – Сельцо, Сельцо – Новониколаевка, Сельцо – ст. Чернетово выставят посты, где круглосуточно будет дежурить полиция. В город будут пускать только местных жителей.

При этом у всех въезжающих будут измерять температуру. О повышенной температуре или других признаках заболевания, правоохранители сообщат в ближайшее медучреждение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на самоизоляции
На брянца завели уголовное дело за подделку спецпропуска
За сутки в Брянской области выявили 60 новых случаев коронавируса
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 млн рублей
В Брянской области умер второй пациент с коронавирусом
Число больных коронавирусом в Брянской области достигло 459
В Брянской области ограничат движение на подъездах к Сельцо
В Сельцо запретили въезд из-за вспышки коронавируса
Брянцев обязали указывать контакты при покупке билетов на поезд
В Брянске планируют наладить производство 2 миллионов масок в сутки
В Брянске возобновили строительство дома на улице Степной
В Брянской области за сутки 10 раз выезжали тушить горящую траву
В роддоме Брянской областной больнице будут принимать мамочек с коронавирусом