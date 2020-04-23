В Сельцо запретили въезд из-за вспышки коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T12:23:03+03:00

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С 12.00 23 апреля в Сельцо ограничивают въезд. В городе решили принять дополнительные меры безопасности из-за вспышки коронавируса. Постановление об этом подписал глава региона Александр Богомаз 23 апреля.

На дорогах Брянск – Сельцо, Сельцо – Новониколаевка, Сельцо – ст. Чернетово выставят посты, где круглосуточно будет дежурить полиция. В город будут пускать только местных жителей.

При этом у всех въезжающих будут измерять температуру. О повышенной температуре или других признаках заболевания, правоохранители сообщат в ближайшее медучреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU