Брянцев обязали указывать контакты при покупке билетов на поезд
Теперь при покупке билета на поезд пассажиры должны будут указывать контактную информацию. Об этом брянцев предупредили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
В приказ Минтранса внесли изменения. Теперь с 23 апреля все пассажиры при оформлении билета в кассе, на сайте или с помощью мобильного приложения должны указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Сюда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда.
Информацию обещали не использовать для маркетинговых и рекламных рассылок.
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ИСТОЧНИК KP.RU