Брянцев обязали указывать контакты при покупке билетов на поезд

23 Апр 2020 2020-04-23T09:15:53+03:00

Так пассажиров будут информировать об изменении расписания или отмене

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Теперь при покупке билета на поезд пассажиры должны будут указывать контактную информацию. Об этом брянцев предупредили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

В приказ Минтранса внесли изменения. Теперь с 23 апреля все пассажиры при оформлении билета в кассе, на сайте или с помощью мобильного приложения должны указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Сюда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда.

Информацию обещали не использовать для маркетинговых и рекламных рассылок.

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ИСТОЧНИК KP.RU