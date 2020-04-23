В Брянске планируют наладить производство 2 миллионов масок в сутки
В Брянске планируют наладить производство защитных масок. Об этом сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
К концу мая в нашем регионе планируют запустить предприятие, которое будет выпускать по 2 миллиона масок в сутки. А к концу июня объем производства должен вырасти до 4 миллионов.
Однако важным остается вопрос потребности в средствах защиты. Пока неизвестно, какой ситуация с коронавирусом будет в июне.
К слову, сейчас в стране каждый день используют больше 12 миллионов масок. Больше трети завозят из Китая. Остальные шьют в России.
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ИСТОЧНИК KP.RU