2020-04-23T09:05:53+03:00
Общество

В Брянске возобновили строительство дома на улице Степной

Ключи владельцы квартир должны получить уже в этом году
Мария Дедкова
Поделиться:
Стройка остановилась, когда застройщика «Брянскстройразвитие» признали банкротомСтройка остановилась, когда застройщика «Брянскстройразвитие» признали банкротомФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Брянске возобновили возведение многоквартирного дома на улице Степной. На его достройку уйдет около 60 миллионов рублей. Ключи от квартир собственники должны получить уже в этом году, сообщает ГТРК "Брянск".

Напомним, стройка остановилась, когда застройщика «Брянскстройразвитие» признали банкротом. Директора фирмы обвинили в мошенничестве. А дольщиков признали обманутыми. Объект передали другому подрядчику на достройку. В правительстве поставили задачу закончить работы до конца года, чтобы люди получили долгожданное жилье.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на самоизоляции
На брянца завели уголовное дело за подделку спецпропуска
За сутки в Брянской области выявили 60 новых случаев коронавируса
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 млн рублей
В Брянской области умер второй пациент с коронавирусом
Число больных коронавирусом в Брянской области достигло 459
В Брянской области ограничат движение на подъездах к Сельцо
В Сельцо запретили въезд из-за вспышки коронавируса
Брянцев обязали указывать контакты при покупке билетов на поезд
В Брянске планируют наладить производство 2 миллионов масок в сутки
В Брянске возобновили строительство дома на улице Степной
В Брянской области за сутки 10 раз выезжали тушить горящую траву
В роддоме Брянской областной больнице будут принимать мамочек с коронавирусом