В Брянске возобновили строительство дома на улице Степной

23 Апр 2020 2020-04-23T09:05:53+03:00

Ключи владельцы квартир должны получить уже в этом году

Изменить размер текста: A A

В Брянске возобновили возведение многоквартирного дома на улице Степной. На его достройку уйдет около 60 миллионов рублей. Ключи от квартир собственники должны получить уже в этом году, сообщает ГТРК "Брянск".

Напомним, стройка остановилась, когда застройщика «Брянскстройразвитие» признали банкротом. Директора фирмы обвинили в мошенничестве. А дольщиков признали обманутыми. Объект передали другому подрядчику на достройку. В правительстве поставили задачу закончить работы до конца года, чтобы люди получили долгожданное жилье.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU