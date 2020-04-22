2020-04-22T19:00:28+03:00
Общество

В Брянской области за сутки 10 раз выезжали тушить горящую траву

Площадь возгораний составила 68,5 гектара
Мария Дедкова
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22 апреля в Брянской области установился 2-3 класс пожарной опасности. За одни сутки лесопожарная служба выезжала на вызовы 12 раз.

В 10 случаях тушили горящую траву, сообщают в Управлении лесами Брянской области.

Общая площадь возгораний составила 68, 5 гектара. Все пожары, к счастью, удалось потушить.

ВАЖНО

В случае обнаружения пожара в лесу или вблизи леса сообщайте на горячую линию Лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области 8(4832) 66-44-45, а также через мобильное приложение «Берегите лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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