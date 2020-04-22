В роддоме Брянской областной больнице будут принимать мамочек с коронавирусом
В роддоме Брянской областной больницы будут рожать женщины с коронавирусом. Медучреждение перепрофилировали в инфекционный стационар, сообщает ГТРК "Брянск".
Здесь организовали специализированную акушерскую помощь женщинам в период эпидемии.
Как рассказали сотрудницы, им уже приходилось принимать роды у женщины с коронавирусом. Все прошло хорошо. Малыша сразу же изолировали от матери. Но женщина быстро переболела, и ее с ребенком отпустили домой.
Роддом готов принять до 100 пациенток. Но врачи надеются, что будущие мамы будут особенно внимательными и большого числа зараженных не будет.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU