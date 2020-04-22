2020-04-22T18:43:51+03:00
Общество

В роддоме Брянской областной больнице будут принимать мамочек с коронавирусом

Медучреждение перепрофилировали под инфекционный стационар
Мария Дедкова
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Опыт работы с инфицированными роженицами у брянских врачей уже был.Опыт работы с инфицированными роженицами у брянских врачей уже был.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В роддоме Брянской областной больницы будут рожать женщины с коронавирусом. Медучреждение перепрофилировали в инфекционный стационар, сообщает ГТРК "Брянск".

Здесь организовали специализированную акушерскую помощь женщинам в период эпидемии.

Как рассказали сотрудницы, им уже приходилось принимать роды у женщины с коронавирусом. Все прошло хорошо. Малыша сразу же изолировали от матери. Но женщина быстро переболела, и ее с ребенком отпустили домой.

Роддом готов принять до 100 пациенток. Но врачи надеются, что будущие мамы будут особенно внимательными и большого числа зараженных не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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