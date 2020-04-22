2020-04-22T18:20:09+03:00
Общество

В Брянской области перенесли официальное открытие мотосезона

Причиной тому стал коронавирус
Мария Дедкова
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О новой дате заезда сообщат позже.О новой дате заезда сообщат позже.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области из-за угрозы распространения коронавируса перенесли официальное открытие мотосезона. Оно было намечено на 25 апреля.

Но организаторы решили перенести проезд мотоколонны по городу. О том, когда же пройдет торжественное открытие, пообещали сообщить позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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