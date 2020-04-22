В Брянской области перенесли официальное открытие мотосезона
Причиной тому стал коронавирус
О новой дате заезда сообщат позже.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области из-за угрозы распространения коронавируса перенесли официальное открытие мотосезона. Оно было намечено на 25 апреля.
Но организаторы решили перенести проезд мотоколонны по городу. О том, когда же пройдет торжественное открытие, пообещали сообщить позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU