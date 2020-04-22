2020-04-22T18:08:58+03:00
Общество

Брянский городской лицей №1 вошел в сотню лучших школ страны по поступлению в престижные вузы

Рейтинг составило крупное аналитическое агентство
Мария Дедкова
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Брянский лицей оказался на 56 месте.Брянский лицей оказался на 56 месте.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянский городской лицей №1 попал в сотню лучших школ страны по поступлению в ведущие вузы.

Рейтинг опубликовало рейтинговое агентство Эксперт РА.

Брянский лицей оказался на 56 месте.

- Выпускники лицея успешно продолжают свое обучение в самых известных высших учебных заведениях России, - говорят в правительстве региона. - Среди них: МГУ им. М.В.Ломоносова, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный университет, Первый медицинский университет им. И.М.Сеченова, МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ.

К слову, учебное заведение оказалось первым по опубликованному рейтингу среди регионов Центрального федерального округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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