Брянский городской лицей №1 вошел в сотню лучших школ страны по поступлению в престижные вузы

22 Апр 2020 2020-04-22T18:08:58+03:00

Брянский лицей оказался на 56 месте. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Брянский городской лицей №1 попал в сотню лучших школ страны по поступлению в ведущие вузы.

Рейтинг опубликовало рейтинговое агентство Эксперт РА.

Брянский лицей оказался на 56 месте.

- Выпускники лицея успешно продолжают свое обучение в самых известных высших учебных заведениях России, - говорят в правительстве региона. - Среди них: МГУ им. М.В.Ломоносова, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный университет, Первый медицинский университет им. И.М.Сеченова, МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ.

К слову, учебное заведение оказалось первым по опубликованному рейтингу среди регионов Центрального федерального округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU