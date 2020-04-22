35-летнюю жительницу Красной Горы подозревают в жестоком убийстве мужа
35-летнюю жительницу Красной Горы подозревают в убийстве мужа.
По версии следствия, вечером 19 апреля женщина поссорилась с супругом из-за его оскорблений. Селянка схватила на кухне нож и ударила возлюбленного в живот.
От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия.
- По уголовному делу организовано расследование, по ходатайству органа следствия судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ей уже предъявлено обвинение, - сказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU