2020-04-22T17:38:49+03:00
Общество

В Брянске продезинфицировали железнодорожный вокзал

Обработкой занимались местные работники и сотрудники МЧС
Мария Дедкова
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Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖДФото: служба корпоративных коммуникаций МЖД
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На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский прошла дезинфекция.

Комплексную обработку провели работники вокзала и сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.

Дезинфекция прошла во всех помещениях, включая служебные, и переходных тоннелях вокзала. Для обработки применяли средства, которые безопасны для людей и животных, но при этом убивают вирусы.

- На вокзале Брянск-Орловский и других железнодорожных вокзалах области проводят усиленную уборку с применением дезинфицирующих средств, - говорят в службе корпоративных коммуникаций МЖД. - На станциях и зданиях нанесена специальная разметка и навигация для пассажиров для соблюдения социальной дистанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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