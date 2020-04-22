В Брянске продезинфицировали железнодорожный вокзал
На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский прошла дезинфекция.
Комплексную обработку провели работники вокзала и сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.
Дезинфекция прошла во всех помещениях, включая служебные, и переходных тоннелях вокзала. Для обработки применяли средства, которые безопасны для людей и животных, но при этом убивают вирусы.
- На вокзале Брянск-Орловский и других железнодорожных вокзалах области проводят усиленную уборку с применением дезинфицирующих средств, - говорят в службе корпоративных коммуникаций МЖД. - На станциях и зданиях нанесена специальная разметка и навигация для пассажиров для соблюдения социальной дистанции.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU