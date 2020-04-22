В Брянской области завершили сезон охоты
Такое распоряжение подписал глава региона
Запрет ввели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и требований соблюдения режима самоизоляции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области завершили сезон охоты. Такое распоряжение подписал глава региона Александр Богомаз 21 апреля.
Запрет ввели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и требований соблюдения режима самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU