Заразившая коронавирусом протестантов жительница Брянска попыталась обжаловать меру пресечения

22 Апр 2020 2020-04-22T17:02:31+03:00

Уголовное дело передали для расследования в Следственное управление СКР по Брянской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Жительница Брянска, которую подозревают в массовом заражении людей коронавирусом, попыталась обжаловать меру пресечения. Советский районный суд запретил ей определенные действия. Соответствующее постановление выпустили 8 апреля.

22 апреля в Брянском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу адвоката. Постановление оставили без изменений, сообщают в пресс-службе суда.

Напомним, на пенсионерку и ее сына завели уголовное дело по статье 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Правоохранители считают, что брянцы не соблюдали режим самоизоляции после того, как вернулись из Испании. Из-за этого коронавирусом заболели около ста человек в религиозной общине пятидесятников.

Уголовное дело передали для расследования в Следственное управление СКР по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU