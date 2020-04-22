Заразившая коронавирусом протестантов жительница Брянска попыталась обжаловать меру пресечения
Жительница Брянска, которую подозревают в массовом заражении людей коронавирусом, попыталась обжаловать меру пресечения. Советский районный суд запретил ей определенные действия. Соответствующее постановление выпустили 8 апреля.
22 апреля в Брянском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу адвоката. Постановление оставили без изменений, сообщают в пресс-службе суда.
Напомним, на пенсионерку и ее сына завели уголовное дело по статье 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Правоохранители считают, что брянцы не соблюдали режим самоизоляции после того, как вернулись из Испании. Из-за этого коронавирусом заболели около ста человек в религиозной общине пятидесятников.
Уголовное дело передали для расследования в Следственное управление СКР по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU