Дубровская фабрика получила сертификат на пошив защитных костюмов
Об этом сообщил в оперативном штабе
Как говорят в правительстве Брянской области, сегодня на предприятиях региона шьют больше 50 тысяч защитных масок в сутки.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Дубровская фабрика получила сертификат на пошив медицинских халатов и костюмов. Об этом рассказали в оперативном штабе 22 апреля.
Спецодежда будет многоразовой.
К слову, теперь на предприятии производят не только защитные маски, но и медицинские изделия, так необходимые медицинским работникам.
Как говорят в правительстве Брянской области, сегодня на предприятиях региона шьют больше 50 тысяч защитных масок в сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU