Дубровская фабрика получила сертификат на пошив защитных костюмов

22 Апр 2020 2020-04-22T16:58:54+03:00

Как говорят в правительстве Брянской области, сегодня на предприятиях региона шьют больше 50 тысяч защитных масок в сутки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Об этом сообщил в оперативном штабе

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Дубровская фабрика получила сертификат на пошив медицинских халатов и костюмов. Об этом рассказали в оперативном штабе 22 апреля.

Спецодежда будет многоразовой.

К слову, теперь на предприятии производят не только защитные маски, но и медицинские изделия, так необходимые медицинским работникам.

Как говорят в правительстве Брянской области, сегодня на предприятиях региона шьют больше 50 тысяч защитных масок в сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU