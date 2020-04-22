2020-04-22T16:35:45+03:00
Общество

В конце апреля в Брянске приступят к ремонту улицы Шоссейной

Дорожники начали подготовительную работу
Мария Дедкова
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В конце апреля в Брянске начнут ремонт улицы Шоссейной. Ее протяженность составляет около 1,9 километра. Стоимость объекта превышает 48 миллионов рублей.

- Уже заключен договор на производство работ, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы, а с понедельника планирует приступить к фрезерованию старого асфальта.

На ремонтируемом участке сделают тротуары, установят дорожные знаки, нанесут разметку, сделают заездные карманы для общественного транспорта. На пешеходных переходах появится светодиодное освещение.

Работы планируют начать с понедельника.

Работы планируют начать с понедельника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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