В конце апреля в Брянске приступят к ремонту улицы Шоссейной
В конце апреля в Брянске начнут ремонт улицы Шоссейной. Ее протяженность составляет около 1,9 километра. Стоимость объекта превышает 48 миллионов рублей.
- Уже заключен договор на производство работ, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы, а с понедельника планирует приступить к фрезерованию старого асфальта.
На ремонтируемом участке сделают тротуары, установят дорожные знаки, нанесут разметку, сделают заездные карманы для общественного транспорта. На пешеходных переходах появится светодиодное освещение.
Работы планируют начать с понедельника.
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ИСТОЧНИК KP.RU