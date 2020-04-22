В Брянске потушили горящую траву в районе мясокомбината

22 Апр 2020 2020-04-22T15:57:31+03:00

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В Фокинском районе Брянска потушили горящую траву в районе мясокомбината. Сообщение о пожаре на проспекте Московском поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в среду, 22 апреля. Оказалось, что горит сухая трава. Огонь быстро распространялся из-за сильных порывов ветра и сухой погоды.

На пожар выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Пламя успели остановить быстро, не допустив, чтобы оно перекинулось на постройки. Кстати, рядом с местом пожара находится детский сад, в котором открыты дежурные группы на время самоизоляции. Площадь, охваченная огнем, составила пять гектаров.

В этом году в Брянской области случилось больше тысячи пожаров, причиной которых стало поджигание сухой травы. В социальных сетях опубликовали фото очередного пожара, который тушат в районе нового строящегося моста через реку Снежеть.

В МЧС просят соблюдать правила противопожарной безопасности: не жгите сухую траву, не разводите костры, не сжигайте мусор, дачные участки и землю вокруг гаражей очистите от сухой травы, не бросайте на траву окурки и спички, не оставляйте на солнце стеклянные бутылки.

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ИСТОЧНИК KP.RU