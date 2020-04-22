2020-04-22T14:42:19+03:00
Общество

На улице Советской в Брянске построили больше половины тротуаров

Осталось уложить 300 метров выравнивающего слоя асфальта
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На новой дороге на улице Советской построили 60 процентов тротуаров. Подрядчик продолжает укладывать выравнивающий слой асфальта. Осталось уложить 300 метров дорожного полотна на участке протяженность полтора километра.

После этого приступят к укладке основного слоя, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, на строительство дороги выделили 380 миллионов рублей. Стройка идет с опережением графика. Дорогу обещают ввести в эксплуатацию уже в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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