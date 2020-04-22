На улице Советской в Брянске построили больше половины тротуаров
На новой дороге на улице Советской построили 60 процентов тротуаров. Подрядчик продолжает укладывать выравнивающий слой асфальта. Осталось уложить 300 метров дорожного полотна на участке протяженность полтора километра.
После этого приступят к укладке основного слоя, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Напомним, на строительство дороги выделили 380 миллионов рублей. Стройка идет с опережением графика. Дорогу обещают ввести в эксплуатацию уже в этом году.
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ИСТОЧНИК KP.RU