Коронавирус в Брянске подтвердили еще у 19 жителей

22 Апр 2020 2020-04-22T14:10:55+03:00

День назад количество заболевших увеличилось только на одного человека

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Коронавирус в Брянске 22 апреля 2020 года подтвердили еще у 19 жителей. Общее число заболевших в Брянске составило 220 человек, сообщают в оперштабе. День назад количество заболевших увеличилось только на одного человека.

В городе от коронавируса умер один человек.

В Брянске заболевших госпитализируют в областную больницу и госпиталь ветеранов. В пятницу к приему больных будет готова городская больница №4. В понедельник начнут перепрофилировать горбольницу №2.

По всей области количество заболевших коронавирусом составило 399 человек. За все время выздоровели 68 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU