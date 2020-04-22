Коронавирус в Брянске подтвердили еще у 19 жителей
Коронавирус в Брянске 22 апреля 2020 года подтвердили еще у 19 жителей. Общее число заболевших в Брянске составило 220 человек, сообщают в оперштабе. День назад количество заболевших увеличилось только на одного человека.
В городе от коронавируса умер один человек.
В Брянске заболевших госпитализируют в областную больницу и госпиталь ветеранов. В пятницу к приему больных будет готова городская больница №4. В понедельник начнут перепрофилировать горбольницу №2.
По всей области количество заболевших коронавирусом составило 399 человек. За все время выздоровели 68 пациента.
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ИСТОЧНИК KP.RU