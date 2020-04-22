2020-04-22T14:10:55+03:00
Общество

Коронавирус в Брянске подтвердили еще у 19 жителей

День назад количество заболевших увеличилось только на одного человека
Марина АНТОНОВА
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Коронавирус в Брянске 22 апреля 2020 года подтвердили еще у 19 жителей. Общее число заболевших в Брянске составило 220 человек, сообщают в оперштабе. День назад количество заболевших увеличилось только на одного человека.

В городе от коронавируса умер один человек.

В Брянске заболевших госпитализируют в областную больницу и госпиталь ветеранов. В пятницу к приему больных будет готова городская больница №4. В понедельник начнут перепрофилировать горбольницу №2.

По всей области количество заболевших коронавирусом составило 399 человек. За все время выздоровели 68 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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