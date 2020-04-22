В Брянской области вновь расширили список работающих организаций

22 Апр 2020 2020-04-22T13:52:46+03:00

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В Брянской области решили вновь расширить список предприятий, которые выйдут на работу в период самоизоляции. Такие изменение 21 апреля в распоряжение внес губернатор Александр Богомаз.

В обновленный перечень компаний, на которые не распространяется действие указа президента, вошли 20 видов организации.

Теперь на работу имеют право выйти дилерские предприятия, продающие автомобили, страховые организации, предприятия, ведущие экспортную деятельность, предприятия легкой промышленности, строительные организации и судебно-экспертные организации Минюста.

Сотрудникам нужно будет получить пропуск.

Напомним, период самоизоляции должен закончиться 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU