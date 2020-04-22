2020-04-22T13:14:32+03:00
Общество

В Брянске к 150-летию Ленина отремонтировали памятник перед ДК БМЗ

Ильич вернулся на постамент перед ДК БМЗ
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянскпая городская администрация.Фото: Брянскпая городская администрация.
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В Брянске к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина отреставрировали памятник перед ДК БМЗ. Накануне вождь мирового пролетариата вернулся на постамент.

Подрядчик приступил к работам 12 декабря. Многие горожане подумали, что не увидят больше памятника Владимира Ильича. Жителей не предупредили заранее о ремонтных работах.

После обследования решили полностью заменить фундамент, часть облицовки и каркас, на котором размещалась фигура Ленина. Основание памятника было выполнено из лабрадорита. Этот камень сложно обрабатывать. Часть облицовки удалось сохранить, некоторые фрагменты пришлось полностью заменить. Для этого закупили около 20 тонн нового лабрадорита.

- На площади перед ДК заменили 54 старых ламповых светильника, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. – Теперь ее освещают 12 светодиодных фонарей направленного света. По периметру площади установили видеонаблюдение. На въезде организовали парковку, которую отделили от площади зеленой зоной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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