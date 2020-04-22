2020-04-22T12:30:56+03:00
Общество

В Сельцо число заболевших коронавирусом выросло до 70 человек

За сутки диагноз подтвердился у 12 человек
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов г. Сельцо.Фото: Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов г. Сельцо.
Изменить размер текста:

В брянском городе Сельцо число заболевших коронавирусом к 22 апреля 2020 года выросло до 70 человек. За сутки диагноз подтвердился у 12 пациентов, сообщают в оперативном штабе. Сельцо находится на втором месте после Брянска по количеству заболевших в регионе.

Вспышка коронавируса в Сельцо случилась в доме-интернате для престарелых и инвалидов малой вместимости. Постояльцев здесь заразила одна из сотрудниц. Она медик и до этого контактировала с больным коронавирусом. У женщины не было никаких симптомов заболевания, поэтому она не знала, что больна.

При этом, в оперштабе утверждают, что проверяют медицинских работников на коронавирус один раз в неделю. Средств защиты у брянских врачей и медсестер достаточно.

После вспышки заболевания covid-19 в Сельцо дома-интернаты закрыли на карантин. Из работников здесь останутся только самые необходимые. Причем, они будут жить в интернате на время карантина. Медикам запретили внешнее совместительство, чтобы не разносить заразу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске к 150-летию Ленина отремонтировали памятник перед ДК БМЗ
В Сельцо число заболевших коронавирусом выросло до 70 человек
Коронавирус впервые выявили в Трубчевском районе
За сутки в Брянской области подтвердили еще 49 случаев коронавируса
В Сельцо постояльцев дома-интерната заразила работница
В Брянске прокуратура проводит проверку по факту заражения коронавирусом в горбольнице №1
Инфекцию уничтожить!
В Брянской области число больных коронавирусом достигло 399
Под Брянском разбились двое мужчин на мотоцикле
В Брянске мотоциклист сбил 50-летнюю женщину на «зебре»
Брянским медикам запретили внешнее совместительство на время эпидемии коронавируса
Сергей Калашников: Брянская область в сутки шьет 2000 защитных костюмов
В Брянске чиновники встретились с торговцами Центрального и Бежицкого рынков
В Брянске прошел Крестный ход с дореволюционной иконой
Дорогу на улице Советской в Брянске достроят уже в этом году
В Брянской области из-за коронавируса не будут отключать горячую воду
На Романа Брянского построят школу на 1225 мест
В Брянске в ДТП на Литейной погиб мотоциклист
Глава брянского здравоохранения рассказал, как считают умерших от коронавируса
В Брянскую область поступили 15 аппаратов ИВЛ
В Брянске на Литейной столкнулись мотоцикл и внедорожник
В Брянске каждый день дезинфицируют автобусы и троллейбусы
Брянские больницы будут дезинфицировать в конце каждого рабочего дня
В Брянске сняли старый асфальт на улице Сталелитейной
Управление потребительского рынка и услуг Брянской области возглавил Владимир Пчеленок
Брянцам запретили ездить в общественном транспорте без масок