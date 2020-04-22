В Сельцо число заболевших коронавирусом выросло до 70 человек

22 Апр 2020 2020-04-22T12:30:56+03:00

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В брянском городе Сельцо число заболевших коронавирусом к 22 апреля 2020 года выросло до 70 человек. За сутки диагноз подтвердился у 12 пациентов, сообщают в оперативном штабе. Сельцо находится на втором месте после Брянска по количеству заболевших в регионе.

Вспышка коронавируса в Сельцо случилась в доме-интернате для престарелых и инвалидов малой вместимости. Постояльцев здесь заразила одна из сотрудниц. Она медик и до этого контактировала с больным коронавирусом. У женщины не было никаких симптомов заболевания, поэтому она не знала, что больна.

При этом, в оперштабе утверждают, что проверяют медицинских работников на коронавирус один раз в неделю. Средств защиты у брянских врачей и медсестер достаточно.

После вспышки заболевания covid-19 в Сельцо дома-интернаты закрыли на карантин. Из работников здесь останутся только самые необходимые. Причем, они будут жить в интернате на время карантина. Медикам запретили внешнее совместительство, чтобы не разносить заразу.

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ИСТОЧНИК KP.RU