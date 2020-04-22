Коронавирус впервые выявили в Трубчевском районе
В среду, 22 апреля, коронавирус впервые выявили в Трубчесвком районе. Подтвердили пока один случай заболевания. До этого Трубчевский район оставался чистым от covid-19.
Таким образом, коронавирусом охвачены пять брянских городов, включая областной центр. И 17 районов области.
На 22 апреля 2020 года в регионе подтвердили 399 случаев заболевания. Только за последние сутки коронавирус обнаружили у 49 человек.
За все время в Брянской области провели 8250 исследований на коронавирус. К среде выздоровели 68 человек. Один человек умер от covid-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU