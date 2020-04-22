За сутки в Брянской области подтвердили еще 49 случаев коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T11:54:18+03:00

Всего в регионе заразились 399 человек

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За сутки диагноз коронавирус подтвердился еще у 49 жителей Брянской области. Общее число заболевших на 22 апреля достигло 399.

Больше всего заразившихся в Брянске – 220 человек. За день здесь выявили еще 19 заболевших. На втором месте по числу пациентов с COVID-19 находится Сельцо. Здесь уже 70 случаев. За день прибавились еще 12 пациентов. На третьем месте Брянский район. Здесь число заболевших составляет 24 человека.

К счастью, выздоровели уже 68 человек. Еще шестерых выписали 21 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU