В Сельцо постояльцев дома-интерната заразила работница

22 Апр 2020 2020-04-22T11:31:27+03:00

В интернате прошла дезинфекция. Контактных лиц выявили и провели тестирование. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудница учреждения не знала о своем заболевании

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В Сельцо выяснили, что стало причиной вспышки заболеваемости коронавирусом. Очаг обнаружили в местном малокомплектном доме-интернате для пожилых людей. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков.

Переносчиком заболевания оказалась сотрудница учреждения, которая контактировала с больным. Женщина не знала, что является зараженной. За границу она не выезжала. По словам медиков, болезнь у нее протекает бессимптомно.

Однако, по данным оперативного штаба, в городе на 22 апреля выявили 70 пациентов с COVID-19. Прирост за сутки составил 12 человек.

В интернате прошла дезинфекция. Контактных лиц выявили и провели тестирование.

Всех заразившихся госпитализировали в Брянскую областную больницу и Брянский госпиталь для ветеранов. Медики оказывают заболевшим необходимую помощь.

К слову, после случившегося в Брянской области закрыли на карантин все интернаты и дома престарелых. Такое решение принял оперштаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU