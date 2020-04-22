В Брянске прокуратура проводит проверку по факту заражения коронавирусом в горбольнице №1

22 Апр 2020 2020-04-22T11:25:01+03:00

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В Брянске прокуратура проводит проверку по факту заражения жительницы города коронавирусом в Брянской городской больнице №1. Жалобу написала женщина, которая находилась на лечении в медучреждении. Позже выяснилось, что она могла контактировать с больным коронавирусом. Горожанка заразилась сама и заразила свою семью: ребенка и мать.

Женщина считает, что в больнице и Роспотребнадзоре не достаточно быстро среагировали на возможность заражения пациентов covid-19. И слишком поздно предупредили людей.

Пациентка находилась на лечении в горбольнице №1 с 31 марта по 2 апреля. В соотвествии с санитарно-эпидемиологическими правилами, ее и всех остальных пациентов выписали из больницы, как только сюда пришли списки контактных лиц. В них оказался один из пациентов. Но диагноз "коронавирус" у него не был подтвержден.

Администрация больницы подала в Роспотребнадзор списки тех, кто лежал с пациентом в отделении только после того, как у него официально подтвердился диагноз. Медики считают, что действовали в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Кстати, первая городская больница сейчас работает на прием пациентов без коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU