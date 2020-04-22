В Брянской области число больных коронавирусом достигло 399
В Брянской области утром в среду, 22 апреля, зарегистрировали уже 399 случаев коронавируса. За сутки диагноз поставили еще 49 жителям региона.
Число заболевших стремительно растет в Брянске и Сельцо. В областном центре за день выявили 19 новых случаев. Во втором городе -12.
Первый зараженный появился в Трубчевском районе, сообщили в оперштабе.
К 22 апреля выздоровели 68 человека. Из больницы вчера выписали еще шесть человек. Однако в медучреждениях остаются еще 330 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU