В Брянской области число больных коронавирусом достигло 399

22 Апр 2020 2020-04-22T10:59:44+03:00

Первый зараженный появился в Трубчевском районе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За день выявили 49 новых случаев

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В Брянской области утром в среду, 22 апреля, зарегистрировали уже 399 случаев коронавируса. За сутки диагноз поставили еще 49 жителям региона.

Число заболевших стремительно растет в Брянске и Сельцо. В областном центре за день выявили 19 новых случаев. Во втором городе -12.

Первый зараженный появился в Трубчевском районе, сообщили в оперштабе.

К 22 апреля выздоровели 68 человека. Из больницы вчера выписали еще шесть человек. Однако в медучреждениях остаются еще 330 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU