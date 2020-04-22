2020-04-22T09:53:13+03:00
Происшествия

Под Брянском разбились двое мужчин на мотоцикле

Водителя и пассажира госпитализировали
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Кабаличи в Брянском районе разбились двое мужчин, которые ехали на мотоцикле. Дорожно-транспортное происшествие случилось около одиннадцати часов утра во вторник, 21 апреля, на улице Советской.

32-летний водитель мотоцикла «Пегас» не справился с управлением и врезался в забор, сообщают в УГИБДД по Брянской области. У мотоциклиста – сочетанная травма, разрыв почки, перелом ребер, разрыв диафрагмы, травматический шок. 29-летнего пассажира госпитализировали с травмой головы.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП. За сутки в Брянской области случилось три аварии с участием мотоциклистов. В ДТП на улице Литейной в Брянске водитель мотоцикла погиб.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске к 150-летию Ленина отремонтировали памятник перед ДК БМЗ
В Сельцо число заболевших коронавирусом выросло до 70 человек
Коронавирус впервые выявили в Трубчевском районе
За сутки в Брянской области подтвердили еще 49 случаев коронавируса
В Сельцо постояльцев дома-интерната заразила работница
В Брянске прокуратура проводит проверку по факту заражения коронавирусом в горбольнице №1
Инфекцию уничтожить!
В Брянской области число больных коронавирусом достигло 399
Под Брянском разбились двое мужчин на мотоцикле
В Брянске мотоциклист сбил 50-летнюю женщину на «зебре»
Брянским медикам запретили внешнее совместительство на время эпидемии коронавируса
Сергей Калашников: Брянская область в сутки шьет 2000 защитных костюмов
В Брянске чиновники встретились с торговцами Центрального и Бежицкого рынков
В Брянске прошел Крестный ход с дореволюционной иконой
Дорогу на улице Советской в Брянске достроят уже в этом году
В Брянской области из-за коронавируса не будут отключать горячую воду
На Романа Брянского построят школу на 1225 мест
В Брянске в ДТП на Литейной погиб мотоциклист
Глава брянского здравоохранения рассказал, как считают умерших от коронавируса
В Брянскую область поступили 15 аппаратов ИВЛ
В Брянске на Литейной столкнулись мотоцикл и внедорожник
В Брянске каждый день дезинфицируют автобусы и троллейбусы
Брянские больницы будут дезинфицировать в конце каждого рабочего дня
В Брянске сняли старый асфальт на улице Сталелитейной
Управление потребительского рынка и услуг Брянской области возглавил Владимир Пчеленок
Брянцам запретили ездить в общественном транспорте без масок