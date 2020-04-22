Под Брянском разбились двое мужчин на мотоцикле

22 Апр 2020 2020-04-22T09:53:13+03:00

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В селе Кабаличи в Брянском районе разбились двое мужчин, которые ехали на мотоцикле. Дорожно-транспортное происшествие случилось около одиннадцати часов утра во вторник, 21 апреля, на улице Советской.

32-летний водитель мотоцикла «Пегас» не справился с управлением и врезался в забор, сообщают в УГИБДД по Брянской области. У мотоциклиста – сочетанная травма, разрыв почки, перелом ребер, разрыв диафрагмы, травматический шок. 29-летнего пассажира госпитализировали с травмой головы.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП. За сутки в Брянской области случилось три аварии с участием мотоциклистов. В ДТП на улице Литейной в Брянске водитель мотоцикла погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU