В Брянске мотоциклист сбил 50-летнюю женщину на «зебре»

22 Апр 2020 2020-04-22T09:45:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске мотоциклист сбил 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины девятого вечера во вторник, 21 апреля, на улице 3-го Июля, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

32-летний водитель мотоцикла «Хонда» ехал со стороны улицы Дуки в сторону улицы Вали Сафроновой. И сбил пешехода.

У пострадавшей женщины диагностировали травму головы, сотрясение мозга, перелом бедренной кости. Ее госпитализировали.

Кстати, в регионе за сутки случилось сразу три аварии с мотоциклистами. К несчастью, один их них погиб.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU