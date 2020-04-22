2020-04-22T09:45:11+03:00
Происшествия

В Брянске мотоциклист сбил 50-летнюю женщину на «зебре»

Пострадавшую госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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В Брянске мотоциклист сбил 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины девятого вечера во вторник, 21 апреля, на улице 3-го Июля, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

32-летний водитель мотоцикла «Хонда» ехал со стороны улицы Дуки в сторону улицы Вали Сафроновой. И сбил пешехода.

У пострадавшей женщины диагностировали травму головы, сотрясение мозга, перелом бедренной кости. Ее госпитализировали.

Кстати, в регионе за сутки случилось сразу три аварии с мотоциклистами. К несчастью, один их них погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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