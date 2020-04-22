Брянским медикам запретили внешнее совместительство на время эпидемии коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T09:30:35+03:00

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Брянским медикам запретили внешнее совместительство на время режима повышенной готовности. Напомним, пока он действует до 30 апреля. Это решение приняли на очередном заседании оперативного штаба.

Врачи и медсестры не смогут подработать в другом месте в свободное от основной работы время. Медработники находятся в основной зоне риска по заболеванию коронавирусом. Они заражаются, несмотря на применение средств защиты. Чтобы не распространять инфекцию, совместительство запретили.

Напомним, врачи, которые работают в госпиталях для коронавирусных больных, могут не приходить домой, чтобы снизить риски заразить свою семью. Для медиков выделили базу Сосновый бор.

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ИСТОЧНИК KP.RU