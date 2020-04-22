Брянским медикам запретили внешнее совместительство на время эпидемии коронавируса
Брянским медикам запретили внешнее совместительство на время режима повышенной готовности. Напомним, пока он действует до 30 апреля. Это решение приняли на очередном заседании оперативного штаба.
Врачи и медсестры не смогут подработать в другом месте в свободное от основной работы время. Медработники находятся в основной зоне риска по заболеванию коронавирусом. Они заражаются, несмотря на применение средств защиты. Чтобы не распространять инфекцию, совместительство запретили.
Напомним, врачи, которые работают в госпиталях для коронавирусных больных, могут не приходить домой, чтобы снизить риски заразить свою семью. Для медиков выделили базу Сосновый бор.
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ИСТОЧНИК KP.RU