В Брянске чиновники встретились с торговцами Центрального и Бежицкого рынков

22 Апр 2020 2020-04-22T09:06:04+03:00

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В Брянске чиновники из горадминистрации встретились с торговцами Центрального и Бежицкого рынков. Предпринимателям не выжить в условиях эпидемии без поддержки государства. Работникам рынков рассказали о беспроцентных кредитах для малого и среднего бизнеса, продлении сроков уплаты налогов, кредитных каникулах для ИП.

На уровне области изменили законодательство для снижения ставки по налогам. Муниципалитет собирается ввести свои меры поддержки, сообщают в пресс-службе мэрии.

Предпринимателей больше интересовали их договорные отношения с владельцами торговых площадей. Арендаторы изначально не хотели снижать плату за торговое место на рынке. Торговцы внесли свои предложения по этому поводу. Итоги подведут еще на одном совещании, которое состоится на этой неделе.

Напомним, арендная плата за рыночные места стала поводом для налоговой проверки Центрального рынка. Такое поручение дал губернатор. По словам предпринимателей, они платят по 2,5 тысячи рублей за квадратный метр торговой площади. Глава региона засомневался, что налоги с этих сумм поступают в бюджет.

Кстати, на территории старого аэропорта задумали построить новый агропромышленный рынок.

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ИСТОЧНИК KP.RU