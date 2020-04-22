В Брянске прошел Крестный ход с дореволюционной иконой

22 Апр 2020 2020-04-22T08:27:06+03:00

В нем участвовали только священнослужители

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В Брянске прошел Крестный ход вокруг храма Вознесения Господня в Фокинском районе. В нем участвовали только священнослужители.

Во вторник, 21 апреля, отмечают праздник Иверской иконы Божьей Матери. Нижний ярус Вознесенского храма посвящен этому образу. Богослужение здесь возглавил митрополит Брянский и Невский Александр, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

После литургии прошел Крестный ход с дореволюционной иконой Вознесения Господня. Ее передал в храм местный житель. Икона написана на деревянной доске, на которой остались следы от пуль. Образ пережил богоборческие времена в 20-м веке.

- Я хотел бы всем вам пожелать терпения, - сказал владыка. - Потому что действительно трудно служить в пустом храме, и трудно людям сидеть в своих домах, квартирах в полной изоляции. Поэтому нам нужно усердно молиться и просить, чтобы Господь приклонил милость к нам грешным и сократил срок эпидемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU