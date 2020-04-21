Дорогу на улице Советской в Брянске достроят уже в этом году

21 Апр 2020 2020-04-21T20:39:56+03:00

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Новую дорогу на улице Советской в Брянске сдадут в эксплуатацию уже в этом году. Контракт был рассчитан до 2021 года. Но губернатор решил дополнительно профинансировать этот объект, чтобы строительство завершилось раньше. Об этом рассказал заместитель губернатора Сергей Тимошенко в прямом эфире на «Брянской губернии».

На старом аэропорту возведут больше одного миллиона квадратный метров жилья. На Советской строится дворец единоборств стоимостью два миллиарда рублей. Неподалеку возводят новую школу на 1225 мест.

От новой улицы Советской должен был идти бульвар в сторону Кургана Бессмертия. Но проект изменили. Теперь вместо зеленой зоны на участке до улицы Войстроченко построят крытый агрокомплекс.

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ИСТОЧНИК KP.RU