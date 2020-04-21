В Брянской области из-за коронавируса не будут отключать горячую воду
В Брянской области из-за эпидемии коронавируса решили пока не отключать горячую воду. По крайней мере, в ближайшие два месяца.
Многие жители области находятся дома на самоизоляции. В период отключения горячей воды у них не будет возможности сходить помыться к родственникам или в баню, которые тоже не работают сейчас.
Профилактический ремонт теплосетей проводить все же будут, сообщает ГТРК «Брянск».
Напомним, воду у брянцев отключали примерно на две недели. Отключения обычно начинались с мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU