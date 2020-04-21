В Брянской области из-за коронавируса не будут отключать горячую воду

21 Апр 2020 2020-04-21T20:19:12+03:00

Такое решение приняли на ближайшие два месяца

Изменить размер текста: A A

В Брянской области из-за эпидемии коронавируса решили пока не отключать горячую воду. По крайней мере, в ближайшие два месяца.

Многие жители области находятся дома на самоизоляции. В период отключения горячей воды у них не будет возможности сходить помыться к родственникам или в баню, которые тоже не работают сейчас.

Профилактический ремонт теплосетей проводить все же будут, сообщает ГТРК «Брянск».

Напомним, воду у брянцев отключали примерно на две недели. Отключения обычно начинались с мая.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU