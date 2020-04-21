2020-04-21T19:55:30+03:00
Общество

На Романа Брянского построят школу на 1225 мест

Ее планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2021 года
Марина АНТОНОВА
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Школа №71. По такому же проекту возведут школу на Романа Брянского.Школа №71. По такому же проекту возведут школу на Романа Брянского.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Советском районе Брянска возведут еще одну школу на 1225 мест. Первая строится на территории старого аэропорта. Стоимость объекта - около одного миллиарда рублей. Первых учеников школа примет уже 1 сентября этого года.

Школу на улице Романа Брянского будут строить по такому же проекту. В этом году пройдут торги на ее строительство. Объект собираются ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2021 года.

Эти две школы загрузят самые заполненные в Брянске учебные заведения - школу №60 и гимназию №6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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