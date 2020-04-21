На Романа Брянского построят школу на 1225 мест
В Советском районе Брянска возведут еще одну школу на 1225 мест. Первая строится на территории старого аэропорта. Стоимость объекта - около одного миллиарда рублей. Первых учеников школа примет уже 1 сентября этого года.
Школу на улице Романа Брянского будут строить по такому же проекту. В этом году пройдут торги на ее строительство. Объект собираются ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2021 года.
Эти две школы загрузят самые заполненные в Брянске учебные заведения - школу №60 и гимназию №6.
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ИСТОЧНИК KP.RU