2020-04-21T19:44:19+03:00
Происшествия

В Брянске в ДТП на Литейной погиб мотоциклист

Смертельная автоавария случилась днем 21 апреля
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД по Брянской области.Фото: УГИБДД по Брянской области.
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В Брянске в ДТП на улице Литейной погиб 33-летний водитель мотоцикла. Автоавария случилась около 13.50 во вторник, 21 апреля, у дома №3а, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

56-летняя автомобилистка за рулем "Лексус" выезжала с прилегающей территории и не пропустила мотоцикл, который двигался по главной дороге. Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП.

Напомним, до официальной информации в социальных сетях появилось видео момента аварии. Мотоциклист обгонял поток машин.

Смертельное ДТП на Литейной в Брянске.Видео: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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