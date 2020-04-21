В Брянске в ДТП на Литейной погиб мотоциклист
В Брянске в ДТП на улице Литейной погиб 33-летний водитель мотоцикла. Автоавария случилась около 13.50 во вторник, 21 апреля, у дома №3а, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
56-летняя автомобилистка за рулем "Лексус" выезжала с прилегающей территории и не пропустила мотоцикл, который двигался по главной дороге. Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП.
Напомним, до официальной информации в социальных сетях появилось видео момента аварии. Мотоциклист обгонял поток машин.
Смертельное ДТП на Литейной в Брянске.Видео: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU