Глава брянского здравоохранения рассказал, как считают умерших от коронавируса
Глава департамента здравоохранения Брянской области рассказал, как считают умерших от коронавируса.
- В случае смерти гражданина основанием для включения его в статистику умерших от коронавирусной инфекции является патологоанатомическое заключение с подтвержденным результатом материалов, исследованных лабораторией НИИ «Вектор», - говорит Андрей Бардуков.
По его словам, человек с коронавирусом может умереть от врожденного, хронического или сопутствующего заболевания.
- Информация обо всех пациентах с подтвержденной коронавирусной инфекцией заносится в единую информационную систему Минздрава РФ, - уточнил директор департамента. - С момента подозрения на коронавирус на каждом этапе существуют документально подтвержденные сведения. Учет этой категории пациентов ведется строго в соответствии с регламентом Минздрава.
Андрей Бардуков подтвердил только один случай смерти от коронавируса в Брянской области. Это 89-летний пенсионер, который умер 15 апреля. 72-летний мужчина, который скончался 12 апреля, в официальную статистику не попал. Несмотря на то, что проба на коронавирус была положительной.
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ИСТОЧНИК KP.RU