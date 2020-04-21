В Брянскую область поступили 15 аппаратов ИВЛ
Их отправили в специализированный госпиталь для больных с коронавирусом
На покупку медоборудования потратили больше 171 миллиона рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянскую область поступили 15 аппаратов искусственной вентиляции легких, купленных за средства областного бюджета. Их привезли в Брянскую областную больницу. Здесь оборудовали специально изолированный корпус для лечения больных с коронавирусом.
К слову, всего на покупку 84 аппаратов ИВЛ для медицинских организаций области, защитных костюмов первого типа и транспортировочного изолирующего бокса, тепловизоров из казны региона выделили 171,1 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU