2020-04-21T17:10:02+03:00
Происшествия

В Брянске на Литейной столкнулись мотоцикл и внедорожник

Авария случилась днем во вторник, 21 апреля
Марина АНТОНОВА
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Фото: кадр из видео "ДТП и ЧП Брянск".Фото: кадр из видео "ДТП и ЧП Брянск".
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В Брянске на улице Литейной столкнулись мотоцикл и внедорожник "Лексус". ДТП случилось днем во вторник, 21 апреля. Видео момента аварии попало на камеру регистратора. Запись опубликовали в социальных сетях.

На ней видно, что мотоциклист пошел на обгон потока машин. Дорога в этом месте двухполосная. В это время с прилегающей территории налево выворачивал "Лексус". Мотоциклист не успел затормозить и на скорости врезался в машину.

Пользователи пишут, что мотоциклист погиб. Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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