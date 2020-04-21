2020-04-21T16:42:01+03:00
Общество

В Брянске каждый день дезинфицируют автобусы и троллейбусы

Обработку проводят после завершения рейсов
Мария Дедкова
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Обработку транспорта проводят не только водители и кондукторы, но и сотрудники МЧС.Обработку транспорта проводят не только водители и кондукторы, но и сотрудники МЧС.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске каждый день обрабатывают салоны автобусов и троллейбусов. Такие меры принимают, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Обработку транспорта проводят не только водители и кондукторы, но и сотрудники МЧС.

- Дезсредствами обрабатывается буквально каждый миллиметр и пассажирского салона, и кузова машины, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Такую тщательную обработку проводят раз в неделю сотрудники МЧС. Завтра очередной круг масштабной дезинфекции проведут в троллейбусном управлении – будут обработаны 70 единиц техники, которым предстоит выйти в рейс.

Локальную санобработку автобусов и троллейбусов проводят водители, кондукторы и другие сотрудники автотранспортного и троллейбусного управлений. Антисептиком они протирают поручни и сиденья, проветривают салон. Машины дезинфицируют после завершения рейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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