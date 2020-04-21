В Брянске каждый день дезинфицируют автобусы и троллейбусы
В Брянске каждый день обрабатывают салоны автобусов и троллейбусов. Такие меры принимают, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Обработку транспорта проводят не только водители и кондукторы, но и сотрудники МЧС.
- Дезсредствами обрабатывается буквально каждый миллиметр и пассажирского салона, и кузова машины, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Такую тщательную обработку проводят раз в неделю сотрудники МЧС. Завтра очередной круг масштабной дезинфекции проведут в троллейбусном управлении – будут обработаны 70 единиц техники, которым предстоит выйти в рейс.
Локальную санобработку автобусов и троллейбусов проводят водители, кондукторы и другие сотрудники автотранспортного и троллейбусного управлений. Антисептиком они протирают поручни и сиденья, проветривают салон. Машины дезинфицируют после завершения рейсов.
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ИСТОЧНИК KP.RU