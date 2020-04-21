Брянские больницы будут дезинфицировать в конце каждого рабочего дня
Брянские больницы будут дезинфицировать в конце каждого рабочего дня. Организовать это поручили начальнику ГУ МЧС России по Брянской области и заместителю губернатора. Об этом говорили на заседании оперативного штаба в областном правительстве 20 апреля.
Санитарной обработке подвергнут все помещения больниц, кроме эпидемиологических очагов, где есть больные пациенты.
Санитарную обработку проводит специализированная пожарно-спасательная часть МЧС. Они же дезинфицируют брянские предприятия, которые начали работать во время самоизоляции. Такую же обработку проходит и общественный транспорт в Брянске.
Брянским медикам запретили работать в разных местах во время режима повышенной готовности. За этим будут следить в департаменте здравоохранения Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU