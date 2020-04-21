В Брянске сняли старый асфальт на улице Сталелитейной

21 Апр 2020 2020-04-21T16:29:05+03:00

На капитальный ремонт дороги потратят почти 45 миллионов рублей

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В Бежицком районе Брянска сняли больше половины старого асфальта на улице Сталелитейной. На капитальный ремонт дороги потратят почти 45 миллионов рублей.

Дорожники начали устанавливать бордюры. На улице появятся заездные карманы для общественного транспорта. Здесь отремонтируют старые и построят новые тротуары. В конце недели планируют начать укладывать новый асфальт.

Протяженность ремонтируемого участка - 2,5 километра, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Работы пройдут от улицы Литейной до Шоссейной.

Отдельно пять миллионов рублей выделят на замену уличного освещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU