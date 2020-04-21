Управление потребительского рынка и услуг Брянской области возглавил Владимир Пчеленок

21 Апр 2020 2020-04-21T16:01:12+03:00

Пока он назначен временно исполняющим обязанности руководителя

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Начальником Управления потребительского рынка и услуг Брянской области стал Владимир Пчеленок. Пока он будет временно исполнять обязанности руководителя. Об этом сообщили в правительстве 21 апреля.

На этом посту Владимир Иванович сменил Галину Пугачеву. До этого Владимир Пчеленок был заместителем начальника. Он курировал работу отдела потребительского рынка и услуг.

До этого Владимир Иванович работал в управлении Роспотребнадзора в отделе санитарного надзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU